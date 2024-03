« Pelo » s’exporte en dehors de la région  

Le site d'apprentissage des langues en ligne Preply a réalisé un sondage auprès de 1 500 Français sur l’importance des langues régionales.

Le terme « pelo », qui signifie mec, est un terme familier pour 39 % des habitants des autres régions. Les expressions lyonnaises s’exportent peu à peu dans les autres régions. Mais cela reste un pourcentage loin des "fada" et "emboucaner" marseillais qui sont eux familiers pour 67 % et 47 % des sondés.

Le site a également demandé au public de quelle ville proviennent les mots ou expressions les plus ridicules. Lyon arrive en 3e position, derrière l’Alsace et Marseille. A noter que, 12,6 % des personnes interrogées trouvent les expressions lyonnaises ridicules. Parmi elles : pelo (mec), cher (beaucoup), gone (enfant), se la racler (se la raconter), chaber (regarder).

S.R