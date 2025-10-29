PFC-OL (3-3) : L’OL laisse filer une victoire qui lui tendait les bras

Paris FC - Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1 : 3-3. Buts : Tolisso (5e) et Sulc (51e et 58e) pour l'OL. Camara (65e), Kebbal (77e) et Marchetti (84e) pour Paris FC.

Cruelle soirée pour l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Paris FC.

Alors qu’ils menaient 3-0 à l’heure de jeu, les hommes de Paulo Fonseca ont fini par concéder le nul 3-3, au terme d’un match complètement renversé après l’expulsion d’Abner.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Lyonnais, rapidement devant grâce à Corentin Tolisso dès la 5e minute. Dominateur, l’OL doublait la mise en début de seconde période : Afonso Moreira lançait Pavel Sulc pour le 2-0, avant que le duo ne remette ça six minutes plus tard avec pour conclusion un lob plein de sang-froid du milieu tchèque (3-0).

Mais le tournant du match intervenait à la 61e minute : Abner Vinicius était exclu pour un tacle jugé dangereux sur Kebbal. Une décision sévère qui changeait tout. Le Paris FC reprenait vie, Camara réduisait l’écart (3-1), puis De Smet voyait rouge à son tour.

Dans un duel à dix contre dix, Lyon perdait totalement le fil : Kebbal signait une superbe frappe enroulée, et Marchetti égalisait d’une frappe détournée à six minutes de la fin.

Score final 3-3, et un goût amer pour l’OL, qui a laissé filer deux points largement à sa portée.

Dans cette rencontre, Paulo Fonseca a aussi manqué son coaching, en renforçant son secteur défensif après l’exclusion, ce qui a désorganisé l’équipe et relancé le Paris FC.

Lyon reste quatrième, mais ce nul a tout d’un match gâché. Une victoire aurait permis à l'OL d'être co-leader à égalité avec le PSG.