Lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'à dimanche dernier, l'entraîneur Pierre Sage va, comme attendu, signer un nouveau contrat de deux ans, plus un an en option selon des critères sportifs, selon le journal L'Équipe. Le coach de 45 ans a choisi trois hommes pour renforcer son staff, les Portugais Jorge Maciel et Rui Lemos ainsi que Denis Valour.

EP