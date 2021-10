Place au marché de la Mode Vintage à Lyon

Place aux 20 ans du marché de la mode vintage à Lyon. C’est le moment d’acheter raisonnable et seconde main pour contribuer à une consommation plus responsable…



La slow fashion est véritablement entrée dans les mœurs. Petits prix et consommation responsable participent au succès du vintage en général ! Les visiteurs pourront enfin acheter, chiner des pépites vintage, des articles et accessoires de mode, du petit mobilier, des objets déco, du lifestyle ou tout simplement s’imprégner des tendances vintage sur un salon au format XXL qui se déroule à la Sucrière, dans le quartier de Confluence.

Les visiteurs retrouveront au cœur du food court leurs animations favorites ; défilés étudiants, Fashion look contests, DJ sets, tremplin musical Virage Radio, bal swing, et autres animations qui rythmeront le week-end…