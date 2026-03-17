play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts
Kids Tonic live

Place publique soutient Doucet, Jean-Michel Aulas ne débattra pas mercredi… les dernières actualités sur les municipales à Lyon

Les candidats Place publique restent derrière Grégory Doucet pour le second tour des élections municipales à Lyon malgré la position du parti de ne soutenir aucune alliance avec LFI. Les deux candidats se sont toutefois fait suspendre du parti de Raphaël Glucksmann.

Jean-Michel Aulas, quant à lui a annoncé qu’il ne participera pas au débat d’entre-deux tour face au maire sortant, organisé demain soir par France 3. Grégory Doucet regrette ce choix, à l’encontre selon lui de la démocratie, et ne permettant pas aux Lyonnais d’entendre les deux projets qui s’opposent pour la ville. Le candidat Coeur Lyonnais appelle à un rassemblement sur la place des Terreaux jeudi en fin d’après-midi. À noter que Véronique Sarselli débattra avec Bruno Bernard et Florestan Groult sur BFMTV jeudi soir.

Le candidat RN Alexandre Dupalais a ouvert la porte à une collaboration avec Coeur Lyonnais pour le second tour. Il affirme qu’un rassemblement des droites est nécessaire pour remporter l’élection, reprenant les mots du sénateur républicain Étienne Blanc.

Nathalie Perrin-Gilbert, qui ne s’est pas qualifiée au second tour des municipales, annonce ne donner aucune consigne de vote. Elle a tout de même fixé une ligne claire pour ses colistiers, affirmant qu’ils ne donneront aucune voix à la droite.

Plus d'informations à suivre...

CC

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Loire : double peine pour les grands excès de vitesse sans assurance

LIRE PLUS

Municipales à Saint-Étienne : pas de fusion pour la gauche

LIRE PLUS

Casino : des négociations toujours au point mort avec les créanciers

LIRE PLUS

Christine Buatois se retire du second tour des municipales à Louhans-Châteaurenaud

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube
Fermer la recherche
Rechercher un article
Rechercher un podcast