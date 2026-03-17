Place publique soutient Doucet, Jean-Michel Aulas ne débattra pas mercredi… les dernières actualités sur les municipales à Lyon

Les candidats Place publique restent derrière Grégory Doucet pour le second tour des élections municipales à Lyon malgré la position du parti de ne soutenir aucune alliance avec LFI. Les deux candidats se sont toutefois fait suspendre du parti de Raphaël Glucksmann.

Jean-Michel Aulas, quant à lui a annoncé qu’il ne participera pas au débat d’entre-deux tour face au maire sortant, organisé demain soir par France 3. Grégory Doucet regrette ce choix, à l’encontre selon lui de la démocratie, et ne permettant pas aux Lyonnais d’entendre les deux projets qui s’opposent pour la ville. Le candidat Coeur Lyonnais appelle à un rassemblement sur la place des Terreaux jeudi en fin d’après-midi. À noter que Véronique Sarselli débattra avec Bruno Bernard et Florestan Groult sur BFMTV jeudi soir.

Le candidat RN Alexandre Dupalais a ouvert la porte à une collaboration avec Coeur Lyonnais pour le second tour. Il affirme qu’un rassemblement des droites est nécessaire pour remporter l’élection, reprenant les mots du sénateur républicain Étienne Blanc.

Nathalie Perrin-Gilbert, qui ne s’est pas qualifiée au second tour des municipales, annonce ne donner aucune consigne de vote. Elle a tout de même fixé une ligne claire pour ses colistiers, affirmant qu’ils ne donneront aucune voix à la droite.

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CC