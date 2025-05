Playoffs Betclic Elite : l’Elan Chalon prend sa revanche et pousse l’ASVEL à un match d’appui

L'Elan Chalon a dominé l'ASVEL ce jeudi soir (76-69) au Colisée lors du match 2 de son quart de finale des Playoffs de Betclic Elite. Les Bourguignons égalisent à une manche partout et s'offrent donc un match d'appui samedi soir à l'Astroballe. Le vainqueur de la rencontre filera en demi-finale des Playoffs.

Devant un public comme toujours au rendez-vous, les joueurs d'Elric Delord ont réalisé un véritable match de guerriers. Agressifs en défense, intenses en attaque, les coéquipiers de Jeremiah Hill (17 points, 5 passes décisives et 2 rebonds) ont fait vivre une sale soirée à Théo Maledon (5 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) et ses partenaires. Alors que les Chalonnais étaient en difficulté à la fin du troisième quart-temps, Zeljko Sakic inscrit un tir à trois-points avant la fin de la période qui permet à son équipe d'entamer le dernier quart-temps avec un supplément de motivation.

Le dernier quart-temps bascule en faveur des Bourguignons. Chalon-sur-Saône ira samedi à l'Astroballe la tête haute pour tenter de valider son billet dans le dernier carré des Playoffs du championnat de France. Un exploit est clairement envisageable.