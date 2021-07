Plus de masque obligatoire dans les lieux concernés par le pass sanitaire

Les personnes disposant du pass sanitaire ne seront plus contraintes de porter le masque dans les cinémas, les musées ou encore les théâtres.



Olivier Véran a indiqué ce mardi que les lieux concernés par le pass sanitaire ne seront plus sujet à l’obligation du port du masque. Selon lui, le masque ne s’y impose plus car le pass sanitaire implique “qu’on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif”. Seul le préfet, ainsi que les exploitants et les organisateurs, pourront demander son maintien.





L’objectif des 40 millions de primo-vaccinés atteint avant la fin du mois de juillet ?



Une décision contestée par certains scientifiques qui estiment qu’il faut mettre toutes les chances de son côté pour combattre la progression de l’épidémie et notamment du variant Delta.



Olivier Véran a par ailleurs affirmé que l’objectif de 40 millions de Français ayant reçu leur première dose fin juillet sera atteint avec un mois d’avance.



Jean Castex s’est lui exprimé devant les députés de la majorité ce mardi matin, prédisant « des moments difficiles pour le pays » et réaffirmant son souhait d’accélérer pour faire face à la progression rapide du virus.