Le maire de Lyon Grégory Doucet, le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et la députée Sandrine Runel ont quitté le réseau social X hier, jour de l'investiture de Donald Trump. Ils dénoncent la dérive du réseau depuis son rachat par Elon Musk et incitent leurs abonnés à les rejoindre sur la plateforme Bluesky. D'autres élus et associations ont également pris la décision de partir.

