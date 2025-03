La qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes est dégradée, voire mauvaise, au moins jusqu’à demain, selon Atmo. Les particules fines et l’ozone affecteront particulièrement l’axe central de la région et certaines vallées alpines. Les autorités recommandent de limiter les activités physiques en extérieur et d’aérer son logement brièvement.

EP