Pollution de l’air : trois enfants français sur quatre respirent un air pollué

L’Unicef France et Le Réseau Action Climat ont publié un rapport, ce jeudi, alertant sur les conséquences de la pollution atmosphérique auprès des enfants en sitation de pauvreté.

Selon ce rapport publié, plus de trois enfants français sur quatre respirent un air pollué et son plus susceptibles d’être exposés « à la pollution atmosphérique dans les villes, où vivent la plupart des enfants ».

Toujours d’après ce rapport, « l’immaturité de leurs organismes et de la fréquence à laquelle ils respirent, susceptibles d’entraîner de nombreuses pathologies (asthme, allergies…) » expliquent cette vulnérabilité.

Des propositions pour lutter contre cette « défaveur sociale »

Et celui-ci précise que la pauvreté renforce leur vulnérabilité car « les populations pauvres habitent davantage dans les villes, où le niveau de pollution est plus élevé” ».

Ainsi, les deux organisations proposent cinq recommandations afin de mieux prendre en compte « la défaveur sociale » dans la lutte contre la pollution de l’air, comme « améliorer la prise en compte des enfants dans l’élaboration des politiques de santé environnementale »,« accompagner socialement les changements de mobilité » ou renforcer « les exigences applicables aux établissements recevant des enfants ».



Une enquête en Auvergne-Rhône-Alpes

Santé publique France a publié une étude sur l’impact sur la santé de la pollution de l’air dans la région. L’agglomération de Lyon et la vallée du Rhône sont particulièrement touchées. Chaque année en Auvergne‑Rhône‑Alpes près de 4300 décès seraient attribuables à une exposition de la population aux particules fines.



Où en est Chalon

La région de Chalon est impactée par la pollution aux particules fines. un quart de la population est exposés régulièrement à des concentrations supérieures au seuil de recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé. Toutefois depuis 10 ans, ces émissions diminuent régulièrement, tout particulièrement en Saône-et-Loire. La Bresse et le Pays de l’Aire urbaine de Belfort – Montbéliard – Héricourt – Delle sont les zones les plus impactées.