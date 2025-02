Face à la persistance de la pollution de l'air, la préfecture du Rhône prolonge les restrictions pour aujourd’hui. La circulation différenciée reste en vigueur à Lyon, avec une vitesse limitée à 70 km/h et l’interdiction des véhicules les plus polluants. Les autorités appellent les personnes vulnérables à la prudence et maintiennent les restrictions industrielles et domestiques.

EP