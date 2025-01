À Pont-Évêque, dans le Nord-Isère, un incendie s'est déclaré hier en fin d’après-midi dans un appartement au troisième étage d’un immeuble rue des Gentianes, entraînant l'évacuation des occupants de 20 appartements. Les sapeurs-pompiers de Sainte-Colombe et Vienne ont maîtrisé le feu et quatre personnes, dont un enfant, ont été légèrement intoxiquées mais n'ont pas été hospitalisées. Les causes de l'incendie restent inconnues.

EP