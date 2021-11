Port du masque : l’obligation prolongée jusqu’au 3 janvier dans le Rhône

Face à la hausse du taux d’incidence dans le département, qui a désormais dépassé le seuil d’alerte, la préfecture du Rhône a pris, ce mardi, un nouvel arrêté concernant la prolongation du port du masque obligatoire jusqu’au 3 janvier 2022.

Cette obligation du port du masque, qui entre en vigueur dès ce mardi, concerne les personnes âgées de plus de onze ans et reste effective dans tous les lieux fréquentés, en intérieur mais aussi en extérieur.

Liste des établissements recevant du public à l’intérieur et soumis au pass sanitaire :

• Les salles d’auditions, de conférences, de réunions.

• Les chapiteaux, tentes et structures.

• Les salles de concerts et de spectacles.

• Les cinémas.

• Les événements sportifs clos et couverts.

• Les salles de jeux, escape-games, casinos.

• Les foires et salons.

• Les musées et salles d’exposition temporaire.

• Les bibliothèques.

• Les bars et restaurants lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement.

• Les établissements de plein air (stades, …).

Les conditions du port du masque à l’extérieur :

ferroviaires et routières, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte au moment des offices et des cérémonies. Dans tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisés sur la voie publique.

Dans les lieux de festivals et de spectacles.

Dans les marchés, brocantes et ventes au déballage.

Dans les files d’attente.

En revanche, le port du masque n’est pas nécessaire pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant d’une dérogation, pour les conducteurs de deux-roues, d’engins motorisés ou conducteurs de véhicules et à leurs passagers, ainsi qu’aux personnes pratiquant une activité sportive.