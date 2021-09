Premier déplacement à l’étranger pour Grégory Doucet

Grégory Doucet, le maire de Lyon, se rend à Bruxelles jeudi 16 et vendredi 17 septembre afin d’aborder la question de la transition écologique avec les institutions européennes.

Pour rappel, un pacte vert pour l’Europe a été présenté par la Commission européenne en décembre 2019 et le pacte européen pour le climat, lancé un an plus tard, a pour but de faire de l’Europe un continent « climatiquement » neutre d’ici 2050.

L’élu écologiste sera donc dans son élément au moment de rencontrer les institutions européennes, lui qui a placé la ville de Lyon au cœur du débat écologique depuis son intronisation à la tête de la municipalité à l’été 2020.

Mais les thèmes abordés ne se réduiront pas à la seule question environnementale, puisque ceux de la justice sociale, de l’égalité femmes-hommes, des droits de l’Homme et des politiques d’accueil et d’hospitalité seront aussi à l’ordre du jour.