Près de Bourgoin : un quinquagénaire abat sa mère de 95 ans

Samedi après-midi, à Ruy-Montceau, commune située près de Bourgoin-Jallieu, un homme de 55 ans a tué sa mère de 95 ans de plusieurs coups de révolver avant de prévenir les secours. Malgré leur intervention, celle-ci n’a pu être sauvée.

À l’arrivée des gendarmes, le fils est sorti de l’habitation et s’est rendu les mains en l’air. Selon les premiers éléments de l’enquête menée par la brigade de recherches et la brigade territoriale de Bourgoin-Jallieu, celui-ci refusait de voir souffrir plus longtemps sa mère, qui avait été récemment opérée d’une fracture de la hanche.