Près de Chalon : alcoolisé et muni d’une carabine, il tire sur un sexagénaire

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi derniers dans la commune de Marmagne, en Saône-et-Loire, et son rapportés par le JSL : au cours d’une soirée organisée chez lui et lors de laquelle il a consommé de l’alcool avec sa compagne et un de ses amis, un jeune homme est sorti de son domicile muni d’une carabine à plombs après avoir aperçu une voiture postée près de chez lui, feux allumés.

Pensant à un vol, alors que son domicile était la cible de plusieurs incidents depuis quelque temps, dont une tentative de cambriolage, celui-ci s’est dirigé vers le véhicule en question et a fait feu sur un des occupants, après demandé à qui il avait affaire sans obtenir de réponse.

La victime a toujours du plomb dans la jambe

Un sexagénaire a été touché au tibia. Il s’agit du beau-père d’une fille habitant au sein même du domicile du tireur, que ce dernier accusait de participer aux différents incidents intervenus à son domicile.

Le prévenu, qui a reconnu avoir été « dépassé par les événements », a été condamné ce lundi à un an de prison ferme, assorti de deux ans avec sursis. Il devra également indemniser la victime, qui a du mal à marcher du fait de la présence de plombs dans la jambe. Le montant du préjudice sera connu début 2022.