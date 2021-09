Près de Chalon : face aux inondations, des mesures pour préserver les constructions

Un Plan de prévention du risque inondation (PPRI) a été instauré au sein du secteur 1 de la basse vallée du Doubs, indique Le Journal-de-Saône-et-Loire.

Les trois années de travail, de consultations et de décisions pour mettre en place de projet ont abouti et sa mise en place sera effective dès 2022 pour les six communes concernées, située près de Chalon : Navilly, Longepierre, Clux-Villeneuve, Mont-lès-Seurre, Pontoux et Sermesse.

Ces villages sont classé en trois zones – rouge, bleue et violette – selon les risques de crues et l’impact que celles-ci peuvent avoir sur les constructions. Et en fonction de la zone à laquelle chaque partielle appartient, des travaux spécifiques seront mis en œuvre.

« L’idée, c’est de protéger les personnes, les biens et de garder les champs d’expansion des crues », a expliqué Bruno Vigneron, qui exerce au service Prévention des risques à la Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire.