Près de Lyon : la mairie de Gleizé confiait sa communication… au frère du maire

Selon une enquête menée par Le Progrès, la commune de Gleizé, située au nord-ouest du département, près de Villefranche-sur-Saône, a fait appel à de nombreuses reprises à une agence de communication nommée Storm et dirigée par Maurice de Longevialle… le frère de Ghislain de Longevialle, actuel maire de la ville et en poste à la tête de la municipalité depuis 2015, et beau-frère de l’ancienne maire de Gleizé, Élisabeth Lamure, en place de 1989 à 2015.

Au total, précise le quotidien, près de 90 prestations ont été facturées par l’entreprise auprès de la municipalité entre octobre 2006 et décembre 2017, pour un chiffre d’affaires total de plus de 204 000 euros TTC (172 000 euros HT), équivalent à près de 10 % des revenus de Storm sur la période.

Des liens très étroits donc entre la commune et l’agence de communication, qui n’a par ailleurs jamais été mise en concurrence avec une quelconque entreprise et qui n’a jamais eu à répondre à des appels d’offres sur les contrats qu’elle a signés pour réaliser des prestations en faveur de la mairie.

Une omission qui pourrait avoir des conséquences, puisque la mise en concurrence était une obligation et y contrevenir pourrait s’apparenter à un délit de favoritisme, précise Le Progrès.