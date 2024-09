La Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne alerte sur l'impact économique du projet Presqu'île à Vivre. Celle-ci demande un accès permanent à la zone à trafic limité pour les commerçants, taxis, clients d'hôtels et professions libérales. Les propositions ont été transmises à Grégory Doucet, maire de Lyon, et à Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

ML