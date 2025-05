Prix du gaz, prestations sociales, carte grise… les changements de ce 1er mai

Qui dit 1er mai dit changement !

Plusieurs changements entrent en vigueur ce jeudi.

Baisse du prix du gaz : Le prix du gaz va baisser de 6,4 % du tarif de référence du kilowattheure. Concrètement, la facture devrait baisser de 5,4 % sur un an pour les foyers qui utilisent le gaz pour se chauffer. Elle diminuera de 5,12 % pour ceux qui s’en servent uniquement pour l’eau chaude et la cuisson. Cela représente environ 90 euros d’économies par an.

Les prestations sociales revalorisées : Sont concernées par cette revalorisation : l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le revenu de solidarité active (RSA), mais aussi la prime d’activité. Cette revalorisation, liée à l’inflation, est de l’ordre de 1,7 %. Pour se faire une idée, une personne seule au RSA percevra désormais 646,52 euros contre 635,71 euros auparavant. Concernant la prime d’activité, une personne célibataire sans enfant recevra 633,21 euros au lieu de 622,63 euros.

La carte grise désormais payante pour les voitures électriques : Autre changement à compter de ce 1er mai : il faudra désormais payer la carte grise d’un véhicule électrique neuf. Jusqu’à présent, celle-ci était gratuite (hors frais de dossier et d’envoi), une mesure décidée par le gouvernement pour encourager l’achat de voitures électriques. La fin de cette exonération figure dans le projet de loi de finances. Le choix de rendre la carte grise payante ou non a été laissé aux régions, et seules les Hauts-de-France ont décidé de maintenir la gratuité.

Retard concernant le chèque énergie : Le chèque énergie arrive généralement dans les boîtes aux lettres en avril ou en mai. Cette année, il faudra faire preuve de patience. En raison de l’adoption tardive de la loi de finances, les chèques arriveront finalement... en novembre. Le montant varie entre 48 et 277 euros, en fonction de la composition du foyer et des ressources. Il sera envoyé automatiquement à toutes les personnes qui le perçoivent habituellement.

R.H