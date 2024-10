En basket, la Chorale de Roanne a remporté son match contre Rouen lors de la 9e journée de Pro B avec un score de 90-75, alignant ainsi une quatrième victoire consécutive et confortant sa 2e place au classement. En revanche, Saint-Chamond a connu une défaite difficile contre Antibes, s’inclinant 103-66 et subissant ainsi un second revers consécutif.



EP