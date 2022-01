Pro B : l’Elan Chalon s’impose dans le choc contre Nancy

Dans une rencontre très disputée entre deux des équipes phares du championnat de Pro B, l’Elan Chalon s’est finalement imposé sur le fil ce samedi soir contre le SLUC Nancy (72-71) au Colisée à l’occasion du choc de la 14e journée entre le deuxième et le troisième au classement. Une belle performance pour les Bourguignons alors que 50% de l’effectif avait été touché par la cinquième vague du Covid au début du mois.



Grâce à cette victoire, les Chalonnais dépassent leur adversaire du soir et s’emparent de la deuxième place avec un bilan de 9 victoires et 4 défaites.

🔴🔴🔴🔴



⚔️ Elan Chalon 72-71 Nancy



📊 Washington 21, Augustin Fairell 13, Bouquet 11, Gelabale 10, Raharimanantoanina 7, Harley 5, Gabric 5



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/HLDpuUr60D — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 15, 2022