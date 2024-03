Pro B : Saint-Chamond doit battre Evreux pour se rassurer

Saint-Chamond Basket Vallée du Gier sera opposé à Evreux ce vendredi soir à l'Arena Saint-Etienne Métropole à 20h30 dans le cadre de la 27e journée de Pro B. Les Couramiauds restent sur une défaite face à Orléans ce mardi soir (81-72) et doivent ainsi rapidement retrouver le chemin de la victoire pour se rassurer. 12es du classement avant la rencontre, les Ligériens n'ont "que" trois victoires d'avance sur la zone de relégation et pourraient ainsi se donner de l'air en cas de succès. Surtout face à l'équipe normande qui est 16es au classement et qui va également lutter pour se maintenir dans cette dernière ligne droite.

E.R