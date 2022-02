Pro B : un déplacement important à Lille pour l’Elan Chalon

Après avoir remporté la totalité de ses matchs en 2022, l’Elan Chalon est plus que jamais dans la course au titre et à la montée en première division. Afin de continuer sur leur lancée, les joueurs chalonnais se déplacent dans le nord de la France à Lille ce vendredi.

Après une première partie de saison très bien gérée avec notamment 12 victoires en 16 rencontres, Chalon attaque donc la seconde partie du championnat avec comme objectif la montée. Afin de mettre la pression sur Saint-Chamond qui compte une victoire de plus, les joueurs de Sebastian Machowski devront s’imposer face à Lille.

Au match aller, l’Elan avait su s’imposer à domicile sur le score de 88 à 61. Les joueurs aborderont ce match plein de confiance et entreront sur le parquet avec l’envie d’enchainer une 6e victoire en autant de match.

La rencontre entre Lille 10e et l’Elan Chalon 2e aura lieu ce vendredi à 20h au Palais des Sports Saint-Sauveur.