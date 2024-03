En transport toujours, c'est officiel, la coopérative Railcoop a annoncé sa liquidation judiciaire prochaine. L'objectif de cette coopérative était de relancer une ligne ferroviaire entre Lyon et Bordeaux. Mais face à des difficultés financière et des dettes, le projet n'est plus viable et Railcoop va mettre la clé sous la porte dès le 15 avril prochain indique l'AFP.