Quelles sont les villes les plus vertes en France ?

Un classement réalisé par le site LeLynx.fr, se basant sur la proportion d’espaces de forêts, de parcs et de jardins, indique que si le Sud de la France est bon élève, le Nord fait vraiment grise mine…



En effet, le classement positionne Nice et Marseille dans le top 5 des villes françaises.



Nice pointe tout en haut du classement, la deuxième place est occupée par Saint-Denis en région parisienne, d’autres villes de la région PACA sont très bien positionnées dans le classement. A la 4ème place, on retrouve Fréjus, Marseille est 5e et Cannes se retrouve en 6ème place.



A l’inverse, le Nord de la France s’avère être mauvais élève puisque c’est là qu’on retrouve le plus de villes dans les 10 moins vertes de France : Lille, Arras, Dunkerque, Caen…

De nouvelles trames vertes, parcs et la prolongation de la coulée verte viendront prochainement enrichir le patrimoine végétal de Nice la Belle.



