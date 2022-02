Quelles ont été les voitures les plus volées en 2021 ?

Dernièrement, Auto Plus a dévoilé son classement des voitures les plus volées sur les 12 mois derniers, avec près de 1000 vols par mois, les chiffres de l’année 2021 restent approximativement les mêmes que sur les années précédentes.

Alors qu’en 2020, DS7 Crossback était sorti en tête du classement, cette année, le classement a été totalement chamboulé avec la montée en tête du classement de la Toyota Prius. D’après le magazine franco-allemand cela serait dû à son pot catalytique qui contient des métaux rares.

Avec la Toyota Prius et la DS7 Crossback, c’est la Renault Mégane RS, version sportive qui vient compléter ce triste podium. La marque française est aussi la créatrice des 4es et 5es voitures les plus volées avec la Renault Clio IV et la Mégane IV.

Concernant les voitures électriques, seule la Honda e fait son apparition de ce top 50. Cette dernière se classe qu’en 40e position.