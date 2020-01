Qui est Louise, cette habitante de Tarare qui tente sa chance à The Voice ?

The Voice repart pour une 9e saison sur TF1. Ce samedi, parmi les candidats des cette deuxième session des auditions à l’aveugle, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir un talent de la région. Il s’agit de Louise, une jeune femme de 20 ans qui consacre sa vie et ses études à la musique.

Cette habitante de Tarare, qui écrit ses propres chansons, a été contactée par les équipes de l’émission. « Ce sont eux qui sont venus me chercher. Au départ, j’avais des a priori sur l’émission. Je voyais ça comme une grosse industrie avec des candidats à la chaine mais j’ai décidé d’accepter parce que je me suis dit que je n’avais rien à perdre. Au final, j’ai découvert des gens bienveillants et à l’écoute, donc je suis vraiment contente ».

Pour cette première expérience télé, Louise a pu compter sur le soutien de son père, lui aussi passionné de musique. « Les plateaux télé j’en avais jamais fait, on n’a pas le temps de réfléchir donc pas tellement le temps de stresser. Il y a toujours des caméras braquées sur soi. On sait ce qu’on a à faire. Il y a peut-être quelque chose d’un peu mécanique, il y a énormément d’adrénaline mais c’est du stress positif pour ma part. »

Et pour suivre le conseil de ses parents, Louise compte bien « rester moi-même, ça peut me servir de tremplin de visibilité, mais ce n’est pas une fatalité. »



Pour rappel, pour cette saison 9, revue et corrigée, Louise et les autres candidats devront se faire retourner les fameux fauteuils de Marc Lavoine, Pascal Obispo, Lara Fabian et Amel Bent. La jeune rhodanienne y parviendra-t-elle ?