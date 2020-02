Qui est Melba la jeune lyonnaise qui participe à The Voice ?

Après Louise, il y a deux semaines, un autre talent de la région s’apprête à fouler le plateau des auditions à l’aveugle de The Voice. Il s’agit de Melba, une jeune lyonnaise de 25 ans. Pour elle, la musique est arrivée dans sa vie au lycée. « J’ai commencé la musique avec des guitares folks et des amis, on chantait des chansons en anglais et en français comme beaucoup d’ados. Le déclic a été d’entendre d’autres gens chanter. Ce que je n’avais pas trop osé faire jusque-là, sauf dans la salle de bain. ».

Une fois le pas franchi, celle qui est auteure, compositeur et interprète, ne s’est jamais arrêtée. « Je ne savais pas trop ce que cela allait donner mais au final ça a donné quelque chose de cool. J’ai commencé à écrire des chansons dès le début. C’est ce qui me plait le plus. Je trouvais plus simple d’écrire des chansons que d’apprendre des chansons déjà existantes. C’était moins contraignant pour moi. Aujourd’hui je me rends compte que ce n’est pas forcément vrai, c’est un vrai travail».

Et aujourd’hui c’est avec beaucoup d’émotion que Melba participe à The Voice. « Ça fait longtemps que je me posais la question de participer ou non. En fait, c’est quelque chose de notre époque et quand on est chanteur c’est quand même très tentant de faire cette émission, sur ce plateau. Donc j’ai pris ma chance ». Réponse ce samedi soir sur TF1 pour savoir si les fauteuils se retournent.