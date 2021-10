Railcoop repousse l’ouverture de sa ligne ferroviaire entre Lyon et Bordeaux à décembre 2022

La société Railcoop a été contrainte d’annoncer cette semaine que la ligne ferroviaire Lyon-Bordeaux n’ouvrirait que le 11 décembre 2022. La coopérative accuse SNCF réseau de ne pas lui avoir fourni des “sillons de qualité” malgré des discussions engagées depuis maintenant un an et demi.



Cette ligne de train devait initialement ouvrir en juin 2022. Elle partira de Lyon Part-Dieu et passera par Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice, Limoges, Périgueux et Libourne avant d’arriver à Bordeaux.