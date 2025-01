Saint-Chamond conserve sa deuxième place des villes ligériennes avec 35 586 habitants en 2025, enregistrant un léger bond de plus de 500 habitants par rapport à l'année dernière. Le maire Axel Dugua attribue cette croissance à la qualité de vie et aux aménagements urbains, bien que le solde migratoire reste stable. Roanne, en plein essor, réduit l'écart, avec seulement 222 habitants de différence, ce qui rend la compétition entre les deux villes de plus en plus serrée.

EP