Rémi Himbert signe son premier contrat professionnel avec l’OL


C’est la révélation de ces dernières semaines, Rémi Himbert a officiellement signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais hier.

Agé de 18 ans, l’attaquant a déjà inscrit 3 buts en 10 matchs professionnels.

H.G

