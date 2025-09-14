play_arrow

Rennes-OL (3-1) : cruelle première défaite de la saison pour l’OL

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 4e journée de L : 3-1 (0-1). Buts : Tolisso (14e) pour l'OL. Rouault (80e) et Meïté (90+3 et 90+5) pour Rennes.

L’Olympique Lyonnais est tombé ce dimanche soir au Roazhon Park. Après trois victoires inaugurales, les hommes de Paulo Fonseca ont concédé leur première défaite de la saison à Rennes (3-1).

Tout avait bien commencé pour l’OL avec l’ouverture du score de Corentin Tolisso dès la 14e minute. Solides et équilibrés, les Lyonnais ont eu deux occasions franches pour faire le break, mais Merah (42e) puis Karabec (62e) ont manqué le 2-0.

Le match a basculé à la 75e minute avec l’expulsion sévère de Tyler Morton, sanctionné d’un rouge direct pour un croc-en-jambe par derrière à 80 mètres du but. Rennes en a profité : Rouault a égalisé à la 80e, malgré une faute probable de Jacquet sur le gardien lyonnais Rémy Descamps.

En fin de match, les Bretons ont fait la différence grâce à Meïté, auteur d’un doublé dans le temps additionnel (93e et 96e). Une issue cruelle pour l’OL, réduit à dix et trahi par quelques erreurs défensives.

Score final : Rennes 3 – 1 Lyon. Première défaite de la saison pour l’OL, désormais 4e de L1 à égalité de points avec Monaco (3e) et Strasbourg (5e).

