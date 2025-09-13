Rennes-OL : Lyon invaincu veut poursuivre sa série en Ligue 1

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 4e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués et aucun encaissé : l’OL réalise un début de saison parfait. Dimanche soir (20h45), les Lyonnais se déplacent à Rennes en clôture de la 4e journée de Ligue 1, avec l’opportunité de signer la deuxième entame de l'histoire du club avec quatre succès d'affilée.

Rémy Descamps, irréprochable depuis le début de saison, enchaînera dans les buts. La recrue Dominik Greif devra donc encore patienter avant de débuter. L'effectif de Paulo Fonseca - dont ce sera le dernier match avec une interdiction de vestiaire - est complet. Arrivé la semaine passée, Rachid Ghezzal n'est pas encore apte pour être titulaire mais pourrait entrer en jeu.

En face, Rennes repart après la trêve internationale avec un bilan mitigé : victoire 1-0 contre Marseille, lourde défaite à Lorient (4-0 à neuf contre onze) et nul à Angers (1-1). Habib Beye pourra compter sur Esteban Lepaul et Breel Embolo, deux de ses dernières recrues, mais pas sur Mahdi Camara, suspendu.

Environ 900 supporters lyonnais sont attendus en Bretagne pour encourager leur équipe, co-leader du championnat avant le coup d'envoi de cette journée.

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 4e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Photo Flavien Tabart