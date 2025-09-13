play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Rennes-OL : Lyon invaincu veut poursuivre sa série en Ligue 1

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 4e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués et aucun encaissé : l’OL réalise un début de saison parfait. Dimanche soir (20h45), les Lyonnais se déplacent à Rennes en clôture de la 4e journée de Ligue 1, avec l’opportunité de signer la deuxième entame de l'histoire du club avec quatre succès d'affilée.

Rémy Descamps, irréprochable depuis le début de saison, enchaînera dans les buts. La recrue Dominik Greif devra donc encore patienter avant de débuter. L'effectif de Paulo Fonseca - dont ce sera le dernier match avec une interdiction de vestiaire - est complet. Arrivé la semaine passée, Rachid Ghezzal n'est pas encore apte pour être titulaire mais pourrait entrer en jeu.

En face, Rennes repart après la trêve internationale avec un bilan mitigé : victoire 1-0 contre Marseille, lourde défaite à Lorient (4-0 à neuf contre onze) et nul à Angers (1-1). Habib Beye pourra compter sur Esteban Lepaul et Breel Embolo, deux de ses dernières recrues, mais pas sur Mahdi Camara, suspendu.

Environ 900 supporters lyonnais sont attendus en Bretagne pour encourager leur équipe, co-leader du championnat avant le coup d'envoi de cette journée.

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 4e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

Photo Flavien Tabart

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

L’AS Saint-Etienne décroche la première place de Ligue 2

LIRE PLUS

Aucun jour férié ne sera finalement supprimé

LIRE PLUS

Le LOU Rugby enchaîne avec une victoire face à Montauban

LIRE PLUS

La licencié du club Lyon Athlétisme, Mélina Robert-Michon manquera la finale du lancer de disque aux Mondiaux de Tokyo

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube