Le pont de Couzon-au-Mont-d’Or et de Rochetaillée-sur-Saône sera fermé aux automobilistes du 24 au 26 mars pour des investigations en vue de sa rénovation en 2026. Les piétons et cyclistes pourront circuler, tandis que les véhicules devront emprunter les ponts de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône.

EP