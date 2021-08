Rentrée scolaire : Jean-Michel Blanquer dévoile le protocole sanitaire

Dans une interview accordée ce dimanche dans le JDD, le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer a annoncé la mise en place du protocole sanitaire de niveau 2 dans les écoles situées en France métropolitaine et en Corse à partir du 2 septembre prochain. Un niveau qui pourra toutefois être adapté en fonction de l’évolution de l’épidémie à l’échelle locale. À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, les élèves et les enseignants sont donc fixés.



Les principales mesures du niveau 2 du protocole sanitaire :



– retour des cours en présentiel pour tous les élèves de la maternelle au lycée

– le port du masque est exigé du CP à la Terminale en intérieur

– des campagnes de vaccination vont être menés dans tous les établissements

– sept jours d’isolement pour les élèves non vaccinés et cas contacts