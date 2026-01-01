Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : un projet de loi examiné début janvier

Le gouvernement a finalisé un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans et à bannir l’usage du téléphone portable au lycée. Composé de deux articles, le texte sera examiné dès le début du mois de janvier, avec l’objectif d’une application à la rentrée de septembre 2026.

Conçu pour être conforme au droit européen, le projet prévoit une mise en œuvre rapide. La mesure concernant les lycées doit encore être présentée aux syndicats de l’Éducation nationale le 7 janvier, avant un examen par le Conseil d’État le 8 janvier.

