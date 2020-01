Retour de la circulation différenciée dans l’agglomération lyonnaise

Le bassin Lyonnais et le Nord-Isère sont de nouveau touchés par un épisode pollution aux particules fines. Conséquence, la circulation différenciée est instaurée à partir de ce jeudi.



Seuls les véhicules avec des vignettes Crit’Air 0, 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, hormis les voiries et itinéraires suivantes :

boulevard périphérique Nord ;

voie métropolitaine ex A7 (M7) ;

autoroute A7 ;

voie métropolitaine ex A6 (M6);

tunnel sous Fourvière.

Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.