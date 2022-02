Réunion : Un pétrolier mauricien retrouvé alors que l’alerte rouge est levée

Ce matin, dans les alentours de 9h (heure locale), les habitants de l’île de la Réunion ont été libérés de l’alerte rouge qui avait été annoncée pour le passage du cyclone Batsirai. Ce dernier a traversé la totalité du territoire réunionnais accompagné par des vents à plus de 150km/h.

Alors que les plus grosses menaces sont passées, le préfet a annoncé que l’île était maintenant placée en phase de sauvegarde cyclonique puisqu’il existe toujours des risques. L’après-tempête risque d’être chargée puisque de fortes pluies sont annoncées dans les prochains jours.

#Batsirai #LaReunion est placée en phase de sauvegarde cyclonique le 4 février 2022 à 09h.

⚠Période dangereuse de préparation du retour progressif à la normale.



Prudence. Respectez les consignes



Après que le cyclone Batsirai soit passé, près de 62 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Afin de réparer les nombreux dégâts causés par le phénomène météorologique de nombreux habitants se sont mobilisés depuis ce matin.

Hier soir, alors que le plus gros de la tempête était passé, un pétrolier mauricien a été retrouvé échoué près des côtes de La Réunion. Tout de suite les secours se sont déplacés pour venir en aide à l’équipage. D’après les locaux, plusieurs opérations de remorquage et de sauvetage du pétrolier avaient été menées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross). Cette action avait pour but d’éviter son échouement dans le secteur de la pointe du Tremblet, dans la commune de Saint-Philippe.