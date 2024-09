De nombreux chantiers d’entretien sont prévus entre aujourd’hui et le dimanche 29 septembre sur les grands axes routiers du Rhône… ces derniers seront effectués en grande majorité de nuit… ça sera le cas sur la RD 383 dans le sens sud/Nord entre le nœud de Feyzin (Saint-Fons) et la porte des Essarts… mais aussi à Vaulx-en-Velin, dans le sens nord/sud entre le Nœud des Îles et celui de Manissieux et enfin l’A47 dans le sens ouest/est entre Saint-Martin-la-Plaine et la sortie Givors Ouest

EP