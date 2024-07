Le chantier vient de commencer, à la rentrée 2025, une nouvelle ligne de bus forte sera mise en service.

La ligne de l’Est lyonnais s’étendra sur environ 17 km et comptera 18 stations entre Vaulx-en-Velin la Soie et l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, en passant par Décines-Charpieu, Chassieu et Genas.

À noter, que des bus fonctionnant au gaz naturel seront déployés. Le projet de la ligne de l'Est lyonnais représente 20 millions d'euros d'investissement.