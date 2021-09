Rhône : Des permanences de députés taguées par des militants anti-pass sanitaire

Trois députés ont eu la mauvaise surprise de voir leurs permanences couvertes d’un tag ce mercredi 22 septembre avec l’inscription suivante : “Pass sanitaire liberticide. J’ai voté le pass pour vous, pas pour nous“. Thomas Rudigoz (LREM) fait partie des députés visés et s’est exprimé sur la situation via un tweet : “Tagger ma permanence ne risque pas de me détourner de mes convictions: le #PasseSanitaire est une réponse à moyen terme pour retrouver un semblant de vie normale. Visiblement je ne suis pas le seul à le penser puisque 82% des Français éligibles ont un schéma vaccinal complet”.

Yves Blein était le second visé et a aussi tenu à s’exprimer sur ses réseaux sociaux : “Les permanences parlementaires sont depuis quelque temps la cible de différents groupuscules, tous convaincus de la justesse de leur combat… Des anti-pass sanitaire viennent de taguer ma porte d’entrée ; j’en ai profité pour leur répondre !” Il a ainsi collé un autocollant sous le tag pour exprimer sa fierté d’avoir voter en faveur du pass sanitaire.

Pour finir, selon Tribune de Lyon, Anissa Khedher, une autre députée LREM, a également été la cible de ces tags sauvages.