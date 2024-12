À Roanne, à partir du 1er janvier 2025, les tarifs de la patinoire augmenteront. L'entrée passera de 5,50 € à 6 € sans patins, et de 7,50 € à 7,80 € avec patins. Les forfaits 10 entrées et la saison entière subiront également des hausses, respectivement de 2 € et de 30 €. Ces augmentations ont été approuvées lors de la révision annuelle des tarifs par Roannais agglomération.

EP