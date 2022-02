Le Tournoi des Six Nations 2022 début ce samedi avec deux rencontres au programme : celles opposant l’Irlande au Pays-de-Galles à l’Aviva Stadium de Dublin (15h15) et celle qui voit s’affronter l’Ecosse et l’Angleterre à Murrayfield, à Edimbourg,(17h45). La France débutera elle la compétition samedi avec la réception de l’Italie au Stade de France (16h).