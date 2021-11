Rugby : la compo des Bleus contre la Géorgie

Les Bleus poursuivent leur tournée d’automne et affrontent la Géorgie ce dimanche en amical à Bordeaux. On connaît le XV de départ retenu par Fabien Galthié, avec quelques changements par rapport à la victoire contre l’Argentine (29-20).

Le duo Ntamack-Jalibert renouvelé

Même si le duo avait déçu contre l’Argentine, Fabien Galthié a souhaité à nouveau associer Romain Ntamack et Matthieu Jalibert contre la Géorgie. “Ce sont des joueurs qui comptent dans notre histoire, dans notre aventure. Cette combinaison a pour l’instant 100% de victoires” a précisé le sélectionneur.

Romain Taofifenua dans le XV

Remplaçant contre les argentins, Romain Taofifenua sera titulaire dimanche. Le joueur du LOU sera associé en deuxième ligne au bordelais Cameron Woki, positionné un cran plus haut par rapport au dernier match.

D’autres changements sont à noter, comme par exemple la titularisation de Uini Atonio en lieu et place de Mohamed Haouas. A noter également le retour du troisième ligne de la Rochelle, Grégory Alldritt aux côtés d’Anthony Jelonch et de Sekou Macalou. Au total, on dénombre 5 changements par rapport au XV qui a débuté contre l’Argentine.

Le XV de France voudra se rassurer après sa dernière victoire difficile. En face les géorgiens n’ont pas disputé de match depuis le 2 juillet dernier, avec une défaite nette contre l’Afrique du Sud (40-9).