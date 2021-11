Rugby : la composition pour France-Argentine

Le XV de France débute sa tournée d’automne par la réception ce samedi de l’Argentine au stade de France. Le sélectionneur de l’Equipe de France, Fabien Galthié, vient de dévoiler la liste des joueurs qui débuteront contre les Pumas.

Gabin Villière et Mohamed Haouas titulaires

Tous les deux blessés depuis début octobre, le montpelliérain Mohamed Haouas et le toulonnais Gabin Villière sont bien titulaires dans le XV de départ. “À partir du moment où ils s’entraînent, ils revendiquent une place dans le groupe. On a constaté qu’ils étaient prêts”, affirme Fabien Galthié.

Interrogé sur le sujet, le coach a indiqué que Melvyn Jaminet était le buteur désigné pour affronter l’Argentine.

Une association Jalibert-Ntamack

Positionnés respectivement en numéro 10 et numéro 12, les demis d’ouverture Matthieu Jalibert et Romain Ntamack seront également présents sur la pelouse au coup d’envoi. “On a beaucoup travaillé sur la relation entre Matthieu et Romain”, glisse le sélectionneur.

Les Bleus poursuivront ensuite leur tournée par la réception de la Géorgie (14/11) et des All Blacks (20/11). L’ambition est de gagner les trois matches, comme l’affirme Gaël Fickou, centre du XV de France : “On doit jouer chaque match pour le gagner, on se doit de gagner les trois. Mais on doit se donner cette ambition.”