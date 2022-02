Ruy-Montceau : un quinquagénaire déféré avoir avoir tué sa mère

Après avoir tué sa mère de 95 ans samedi dernier, l’homme de 55 ans regretterait son geste. Ce lundi, l’accusé devrait être déféré au pôle criminel de Grenoble en vue de sa mise en examen.

Rappel des faits

Selon les premières déclarations du quinquagénaire, il aurait fait feu sur sa mère, âgée de 95 ans, afin d’abréger ses souffrances. C’est le fils qui a prévenu les gendarmes, affirmant qu’il venait de tuer sa mère de plusieurs coups de feu à leur domicile situé impasse des Cités-Vertes à Ruy-Montceau.

Une fois arrivée sur les lieux du drame, les forces de l’ordre arrête l’homme sans aucune difficulté. Quant à la victime, il n’y a plus rien à faire, le corps présente trois impacts de balle au niveau de la poitrine. La mort de Paulette Chenavier a été immédiate.

Chauffeur de bus et célibataire, était dépressif et sa vie se résumait à son travail, à sa mère et à sa passion pour le tir sportif.

L’enquête pour « homicide volontaire sur ascendant »

Selon le maire, « sa maman était rentrée de centre de rééducation en début de semaine après avoir été opérée d’une fracture de la hanche. Cette vieille dame était suivie pour notre action sociale, elle disposait d’une téléalarme ».

Pour son fils, elle souffrait énormément et il ne parvenait plus à accepter. Il aurait donc décider d’abréger ses souffrances. L’enquête est toujours en cours.