Saint-Étienne est désormais la première ville de France en matière d’installation des cendriers. Avec plus de 400 cendriers installés, la ville a collecté depuis janvier dernier environ 800 000 mégots. Lorsque l’on sait qu’un seul mégot pollue plus de 500 litres d’eau, cela signifie que la ville a pu préserver plus de 400 millions de m3 d’eau, l’équivalent de 150 bassins olympiques.

La municipalité annonce vouloir aller encore plus loin en rendant les cendriers plus visibles et accessibles.

J.D