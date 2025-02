Saint-Étienne : De nombreuses découvertes ont été faites grâce à des fouilles archéologiques sur la place Boivin

Il y a un an, le sous-sol de la place Boivin et les abords de la Grand'Eglise étaient soumis à des fouilles archéologiques. En février 2024, quatre tranchées avaient été creusées et pendant deux semaines, des archéologues de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) avaient analysé des vieilles pierres, les céramiques anciennes et les ossements, pour faire parler le passé. Des vestiges du XVe siècle, dont des remparts anciens ainsi que des habitations du XVIIIe siècle, ont été découverts. Les archéologues ont également trouvé des fossés et un cimetière paroissial datant du XIIIe siècle. Ces découvertes font partie d'un diagnostic avant la réhabilitation du secteur, et d'autres fouilles pourraient suivre.

EC