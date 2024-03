A Saint-Etienne, des écoliers vont chanter à la cité des Ainés ce mardi 2 avril. Afin de favoriser et faciliter les relations intergénérationnelles, des enfants de l'école élémentaire de Solaure vont chanter dans une chorale devant un public de personnes âgées. Ce concert est donc réalisé par des élèves de CM1 et CM2 et aura lieu à 14h30.